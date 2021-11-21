Польща готова оплатити повернення мігрантів, які застрягли на кордоні з Білоруссю
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mateusz Morawiecki / Facebook
Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність уряду оплатити повернення мігрантів, які застрягли на польсько-білоруському кордоні.
Про це повідомило «Польське радіо».
«Ми готові будь-якої миті оплатити повернення мігрантів до їхніх країн», — заявив він після переговорів з главою уряду Естонії Каєю Каллас.
Влада Польщі обговорює цю тему з керівництвом Іраку та інших близькосхідних країн, зазначив голова польського уряду.
«Те, що відбувається з мігрантами на кордоні з Білоруссю, — це найбільша спроба дестабілізувати Європу за останні 30 років. Однак Польща не піддасться шантажу і зробить усе, щоб захистити кордони ЄС», — заявив польський премʼєр-міністр.
Також уряд Польщі готовий посилити санкції щодо режиму Олександра Лукашенка, зокрема це стосується подальшого закриття кордону з Білоруссю.
«Ми готові до всього. Готові й до ескалації санкцій, закриття прикордонних переходів, щоб не було можливості транзитного перевезення вантажів», — зазначив Моравецький.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада ситуація з мігрантами загострилася. На кордоні Польщі опинилися кілька тисяч мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі. Польська сторона посилила охорону кордону військовими, а Білорусь направила до нього загони силовиків. Паралельно Білорусь і Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.
- 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.
- 13 листопада в Польщі заявили, що білоруські силовики готують масштабний прорив мігрантів. Їм почали видавати інструкції та сльозогінний газ.
- 15 листопада понад 3,5 тисячі мігрантів зібралися біля переходу між кордонами, а 16 листопада розпочався штурм, у якому постраждали понад 7 польських силовиків. Згодом Білорусь перевела частину мігрантів до логістичного центру.