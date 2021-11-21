Польща готова оплатити повернення мігрантів, які застрягли на кордоні з Білоруссю

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Mateusz Morawiecki / Facebook

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність уряду оплатити повернення мігрантів, які застрягли на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомило «Польське радіо».

«Ми готові будь-якої миті оплатити повернення мігрантів до їхніх країн», — заявив він після переговорів з главою уряду Естонії Каєю Каллас.

Влада Польщі обговорює цю тему з керівництвом Іраку та інших близькосхідних країн, зазначив голова польського уряду.

«Те, що відбувається з мігрантами на кордоні з Білоруссю, — це найбільша спроба дестабілізувати Європу за останні 30 років. Однак Польща не піддасться шантажу і зробить усе, щоб захистити кордони ЄС», — заявив польський премʼєр-міністр.

Також уряд Польщі готовий посилити санкції щодо режиму Олександра Лукашенка, зокрема це стосується подальшого закриття кордону з Білоруссю.

«Ми готові до всього. Готові й до ескалації санкцій, закриття прикордонних переходів, щоб не було можливості транзитного перевезення вантажів», — зазначив Моравецький.