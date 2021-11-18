У Польщі під час спроби перетнути кордон затримали сотню мігрантів. Ними керували бійці білоруського спецназу

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Польща у ніч проти 18 листопада затримала сотню нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити з Білорусі.

Про це повідомляє Міністерство оборони країни на своїй офіційній сторінці у Twitter.

«Сьогодні вночі сталася підтримувана білорусами спроба нелегального перетину кордону у Дубичі Церковні. Групу з близько 100 мігрантів затримали польські служби», — йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, білоруські силовики спочатку провели розвідку на кордоні та, ймовірно, зламали паркан.

«Потім білоруси змусили мігрантів кидати каміння у польських солдатів, щоб відволікти їх. Спроба перетнути кордон сталася за кількасот метрів», — додали у міністерстві.

Окремо в Міноборони Польщі наголосили, що мігрантами керували бійці білоруського спецназу.