У Польщі під час спроби перетнути кордон затримали сотню мігрантів. Ними керували бійці білоруського спецназу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Польща у ніч проти 18 листопада затримала сотню нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити з Білорусі.
Про це повідомляє Міністерство оборони країни на своїй офіційній сторінці у Twitter.
«Сьогодні вночі сталася підтримувана білорусами спроба нелегального перетину кордону у Дубичі Церковні. Групу з близько 100 мігрантів затримали польські служби», — йдеться в повідомленні.
За даними Міноборони, білоруські силовики спочатку провели розвідку на кордоні та, ймовірно, зламали паркан.
«Потім білоруси змусили мігрантів кидати каміння у польських солдатів, щоб відволікти їх. Спроба перетнути кордон сталася за кількасот метрів», — додали у міністерстві.
Окремо в Міноборони Польщі наголосили, що мігрантами керували бійці білоруського спецназу.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада ситуація з мігрантами загострилася. На кордоні Польщі опинилися кілька тисяч мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі. Польська сторона посилила охорону військовими, а Білорусь направила до кордону загони силовиків. Паралельно Білорусь та Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.
- 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.
- 13 листопада у Польщі заявили, що білоруські силовики готують масштабний прорив мігрантів. Їм почали видавати інструкції та сльозогінний газ.
- 15 листопада понад 3,5 тисячі мігрантів зібралися біля переходу між кордонами, а 16 листопада розпочався штурм, у якому постраждали понад 7 польських силовиків. Згодом Білорусь перевела частину мігрантів до логістичного центру.