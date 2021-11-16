Мігранти з камінням в руках штурмують польський кордон. Силовики відповідають водометами і сльозогінним газом

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Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі здійснили чергову спробу прорватися через польський пункт пропуску «Кузьниця».

Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.

За його даними, мігранти атакують військових, закидаючи їх камінням, і намагаються зруйнувати паркан, щоб потрапити до Польщі. Польські військові у відповідь застосували сльозогінний газ, щоб придушити агресію мігрантів. Крім цього силовики застосовують водомети.

Також польські військові звинувачують білоруську владу в тому, що вона оснастила мігрантів світлошумовими гранатами, які ті кидають у силовиків.