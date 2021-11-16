Мігранти з камінням в руках штурмують польський кордон. Силовики відповідають водометами і сльозогінним газом
- Автор:
- Олег Панфілович
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Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі здійснили чергову спробу прорватися через польський пункт пропуску «Кузьниця».
Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.
За його даними, мігранти атакують військових, закидаючи їх камінням, і намагаються зруйнувати паркан, щоб потрапити до Польщі. Польські військові у відповідь застосували сльозогінний газ, щоб придушити агресію мігрантів. Крім цього силовики застосовують водомети.
Також польські військові звинувачують білоруську владу в тому, що вона оснастила мігрантів світлошумовими гранатами, які ті кидають у силовиків.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада ситуація з мігрантами загострилася. На кордоні Польщі опинилися кілька тисяч мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі. Польська сторона посилила охорону військовими, а Білорусь направила до кордону загони силовиків. Паралельно Білорусь та Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.
- 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.
- 13 листопада у Польщі заявили, що білоруські силовики готують масштабний прорив мігрантів. Їм почали видавати інструкції та сльозогінний газ.
- 15 листопада понад 3,5 тисячі мігрантів зібралися біля переходу Брузги — Кузьниця з наміром потрапити на територію Польщі.