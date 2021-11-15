У Польщі затримали українця, який перевозив через кордон нелегальних мігрантів із Сирії
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
У Польщі затримали 26-річного українця, який незаконно перевозив нелегальних мігрантів через кордон.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Підляського воєводства.
Як зазначається, інцидент стався вночі в районі села Ольховичі Семятицького повіту, поліцейські наказали водію Skoda зупинитися, але він проігнорував і почав тікати.
Після кількох кілометрів перегонів водій легковика не впорався з керуванням та злетів у кювет. З автомобіля вибігла група людей і намагалася сховалася в сусідньому лісі. Через деякий час всі вони були затримані правоохоронцями.
Окрім українця, в авто перебували четверо громадян Сирії. У ДТП ніхто не постраждав.
Нелегальних мігрантів передали прикордонній службі, а українця затримали і взяли під варту. За допомогу в нелегальному перетині кордону та відмову зупинитися йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
- 18 жовтня у Польщі затримали громадянина України, який перевозив нелегальних мігрантів з Іраку. 24 жовтня затримали ще одного українця за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів із країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада ситуація з мігрантами загострилася. На кордоні Польщі опинилися кілька тисяч мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі. Польська сторона посилила охорону кордону військовими, а Білорусь направила до кордону загони силовиків. Водночас Білорусь і Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.
- 13 листопада в Польщі заявили, що білоруські силовики готують масштабний прорив мігрантів. Їм почали видавати інструкції та сльозогінний газ.
- 15 листопада Латвія почала масштабні військові навчання біля кордону з Польщею, які не були заздалегідь анонсовані. У Міноборони країни підтвердили, що навчання проводять у відповідь на дії білоруського режиму.