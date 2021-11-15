У Польщі затримали українця, який перевозив через кордон нелегальних мігрантів із Сирії

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У Польщі затримали 26-річного українця, який незаконно перевозив нелегальних мігрантів через кордон.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Підляського воєводства.

Як зазначається, інцидент стався вночі в районі села Ольховичі Семятицького повіту, поліцейські наказали водію Skoda зупинитися, але він проігнорував і почав тікати.

Після кількох кілометрів перегонів водій легковика не впорався з керуванням та злетів у кювет. З автомобіля вибігла група людей і намагалася сховалася в сусідньому лісі. Через деякий час всі вони були затримані правоохоронцями.

Окрім українця, в авто перебували четверо громадян Сирії. У ДТП ніхто не постраждав.

Нелегальних мігрантів передали прикордонній службі, а українця затримали і взяли під варту. За допомогу в нелегальному перетині кордону та відмову зупинитися йому загрожує до 8 років позбавлення волі.