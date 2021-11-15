Міграційна криза на кордоні Білорусі: Ірак забере літаком своїх громадян, Латвія почала масштабні військові навчання
- Автор:
- Катерина Кадакова
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У Міністерстві закордонних справ Іраку заявили, що 18 листопада відправлять літак за громадянами своєї країни, які перебувають на кордоні Білорусі з Польщею.
Про це повідомляє Національне іракське інформаційне агентство.
«Ірак здійснить перший рейс для охочих повернутися добровільно 18 числа цього місяця. Ми підтримуємо добровільне повернення», — сказав представник МЗС Ахмед ас Сахаф.
За його словами, також було ухвалено пакет рішень щодо мігрантів.
Ахмед ас Сахаф наголосив, що справа набула політичного характеру і є факти незаконного надання вʼїзних віз до Білорусі.
«Слабкі групи іракських іммігрантів стали жертвами тенет контрабандистів», — додав він.
Тим часом на південному сході Латвії поблизу кордону з Білоруссю розпочалися масштабні, військові навчання за участю чотирьох бригад Земессардзе (нацгвардії), про які раніше не оголошували, повідомляє агентство LETA. Участь у них беруть близько 3 тисяч військових Національних збройних сил Латвії. Навчання The Decisive Point триватимуть до 12 грудня. Члени ОБСЄ, зокрема Росія та Білорусь, були повідомлені про ці заходи.
«Я просив оголосити про початок військових навчань у Латгальському регіоні, щоб наші білоруські колеги, якщо їх можна так називати, знали, що це не просто так», — заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрикс.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів із країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада ситуація з мігрантами загострилася. На кордоні Польщі опинилися кілька тисяч мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі. Польська сторона посилила охорону кордону військовими, а Білорусь направила до кордону загони силовиків. Водночас Білорусь і Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.
- 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.
- 13 листопада в Польщі заявили, що білоруські силовики готують масштабний прорив мігрантів. Їм почали видавати інструкції та сльозогінний газ.