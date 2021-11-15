Міграційна криза на кордоні Білорусі: Ірак забере літаком своїх громадян, Латвія почала масштабні військові навчання

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У Міністерстві закордонних справ Іраку заявили, що 18 листопада відправлять літак за громадянами своєї країни, які перебувають на кордоні Білорусі з Польщею.

Про це повідомляє Національне іракське інформаційне агентство.

«Ірак здійснить перший рейс для охочих повернутися добровільно 18 числа цього місяця. Ми підтримуємо добровільне повернення», — сказав представник МЗС Ахмед ас Сахаф.

За його словами, також було ухвалено пакет рішень щодо мігрантів.

Ахмед ас Сахаф наголосив, що справа набула політичного характеру і є факти незаконного надання вʼїзних віз до Білорусі.

«Слабкі групи іракських іммігрантів стали жертвами тенет контрабандистів», — додав він.

Тим часом на південному сході Латвії поблизу кордону з Білоруссю розпочалися масштабні, військові навчання за участю чотирьох бригад Земессардзе (нацгвардії), про які раніше не оголошували, повідомляє агентство LETA. Участь у них беруть близько 3 тисяч військових Національних збройних сил Латвії. Навчання The Decisive Point триватимуть до 12 грудня. Члени ОБСЄ, зокрема Росія та Білорусь, були повідомлені про ці заходи.

«Я просив оголосити про початок військових навчань у Латгальському регіоні, щоб наші білоруські колеги, якщо їх можна так називати, знали, що це не просто так», — заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрикс.