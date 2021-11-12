У МЗС Білорусі заявили про повернення на батьківщину близько двох тисяч мігрантів. Мінськ хоче переговорів з ЄС
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- Костя Андрейковець
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Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що білоруська сторона повернула на батьківщину близько 2 тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС, і нібито зробила все, щоб скоротити потік нелегалів.
Про це повідомляє БелТа.
«Буквально місяць тому ми позбавили права на запрошення мігрантів із інших країн 30 туристичних фірм. Затримали на кордоні близько 700 порушників. Близько 2 тисяч громадян, які прибули до Білорусі з інших країн і не мають належним чином оформлених документів, відправили назад», — сказав Макей.
За його словами, Мінськ неодноразово пропонував Євросоюзу переговори щодо мігрантів, але в ЄС нібито з квітня цього року мовчать. Макей заявив, що Євросоюз «розірвав» низку положень угоди про реадмісію, що завадило взаємодії між сторонами.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада до кордону Польщі прийшла колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.
- На кордоні Польщі утворився багатотисячний стихійний табір біженців. Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу трубопроводом «Ямал — Європа», якщо Євросоюз вирішить закрити кордон. У ЄС відповіли, що не дозволять себе залякувати.
- Україна також посилює кордон на фоні загрози напливу мігрантів із Білорусі.
- З 10 листопада над Білоруссю почали літати російські бомбардувальники, у тому числі Ту-160, здатні нести ядерну зброю. Олександр Лукашенко заявив, що російська авіація направлена для патрулювання кордонів Білорусі з ЄС.
- 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю.