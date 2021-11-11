Hubble відновив роботу. Інженери полагодили камеру космічного телескопа

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Телескоп Hubble після збою успішно відновив роботу камери Advanced Camera for Surveys та продовжив спостереження.

Про це повідомляє Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Наприкінці жовтня наукові прилади телескопа були переведені у «безпечний режим» після виникнення проблеми із синхронізацією внутрішніх повідомлень. Увесь цей час команда Hubble займалася розслідуванням причин та усуненням неполадок.

Насамперед фахівці полагодили камеру Advanced Camera for Surveys, а от інші наукові прилади космічного телескопа все ще перебувають у «безпечному режимі». Інженери працюють над усуненням і цих неполадок.

Нагадаємо, в червні телескоп понад тиждень подорожував у космосі в «безпечному режимі» через збій у компʼютері корисного навантаження. Після цього інженери NASA перевели Hubble на резервне обладнання. Після виконання всіх необхідних технічних маніпуляцій резервний компʼютер увімкнули, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели апарат у нормальний робочий режим. Наукові спостереження поновили 17 липня.

Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.