У кімнаті зустрічей із Саакашвілі встановили перегородку до стелі. Експрезидент Грузії відмовився від послуг реаніматологів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Mikheil Saakashvili
Колишній президент Міхеіл Саакашвілі в СІЗО, де він голодує вже 27-й день, відмовився від будь-якого пов’язаного з голодуванням лікування, аналізів, послуг бригади реанімобіля та обстежень.
Про це йдеться в його листі на адресу начальника 12-ї пенітенціарної установи Зураба Модебадзе, розповів виданню «Грузія Online» адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі.
«З цієї хвилини [...] я вживатиму тільки ті ліки, які не повʼязані з голодуванням, поки ви не повернете кімнаті зустрічей початковий вигляд і поки мені не буде надана можливість користуватися своїми процесуальними правами», — написав Саакашвілі.
Також адвокат зауважив, що в переговорній кімнаті несподівано зробили ремонт, піднявши перегородку до стелі, через це стало неможливо передавати листи.
«Сьогодні, коли ми увійшли до кімнати зустрічей, ми виявили, що ця кімната теж була відремонтована. Бар’єр підняли до межі, щоб із Саакашвілі не було прямої комунікації та все спілкування контролювалося», — наголосив він.
За словами українського лікаря Максима Перебійніса, який відвідав Саакашвілі як депутат Верховної Ради, йому не дозволили особисто оглянути експрезидента Грузії, з яким вони теж спілкувалися через скло, повідомляють «Новости Грузия».
Мати Саакашвілі — Гіула Аласанія — заявила, що теж спілкувалася із сином через вікно, як і його адвокати.
«Нас розділяло вікно, безпосередньо спілкуватися ми не можемо. Як я зрозуміла, в адвокатів з ним таке ж спілкування. Так не можна, бо спілкування з адвокатами має бути конфіденційним», — сказала вона в коментарі Sova.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що ніколи його не помилує. Консиліум лікарів у Грузії рекомендує госпіталізувати його.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину, і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко дав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. У травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський заявив, що стурбований.
- 27 жовтня Саакашвілі в СІЗО відвідала уповноважена Верховної Ради України з питань людини Людмила Денісова. За її словами, у пенітенціарній установі чергує реанімаційна бригада, яка зможе зробити переливання крові та масаж серця. Однак якщо буде потрібно відновлювати життєво важливі органи, то лікарі зробити цього на місці не зможуть і навряд чи встигнуть довезти Саакашвілі до лікарні.