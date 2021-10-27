У кімнаті зустрічей із Саакашвілі встановили перегородку до стелі. Експрезидент Грузії відмовився від послуг реаніматологів

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Facebook / Mikheil Saakashvili

Колишній президент Міхеіл Саакашвілі в СІЗО, де він голодує вже 27-й день, відмовився від будь-якого пов’язаного з голодуванням лікування, аналізів, послуг бригади реанімобіля та обстежень.

Про це йдеться в його листі на адресу начальника 12-ї пенітенціарної установи Зураба Модебадзе, розповів виданню «Грузія Online» адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі.

«З цієї хвилини [...] я вживатиму тільки ті ліки, які не повʼязані з голодуванням, поки ви не повернете кімнаті зустрічей початковий вигляд і поки мені не буде надана можливість користуватися своїми процесуальними правами», — написав Саакашвілі.

Також адвокат зауважив, що в переговорній кімнаті несподівано зробили ремонт, піднявши перегородку до стелі, через це стало неможливо передавати листи.

«Сьогодні, коли ми увійшли до кімнати зустрічей, ми виявили, що ця кімната теж була відремонтована. Бар’єр підняли до межі, щоб із Саакашвілі не було прямої комунікації та все спілкування контролювалося», — наголосив він.

За словами українського лікаря Максима Перебійніса, який відвідав Саакашвілі як депутат Верховної Ради, йому не дозволили особисто оглянути експрезидента Грузії, з яким вони теж спілкувалися через скло, повідомляють «Новости Грузия».

Мати Саакашвілі — Гіула Аласанія — заявила, що теж спілкувалася із сином через вікно, як і його адвокати.

«Нас розділяло вікно, безпосередньо спілкуватися ми не можемо. Як я зрозуміла, в адвокатів з ним таке ж спілкування. Так не можна, бо спілкування з адвокатами має бути конфіденційним», — сказала вона в коментарі Sova.