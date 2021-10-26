Попри дві реанімації, Саакашвілі відмовляється переходити в тюремну лікарню
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
European Parliament / Flickr
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі відмовляється від переведення до тюремної лікарні в Глдані. Раніше його адвокат заявив, що влада має намір «ліквідувати» експрезидента у лікарні.
При цьому Саакашвілі уже двічі потребував реанімації, повідомляє «Грузія Online».
«Яким би не був стан мого здоровʼя, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданскій вʼязниці та вважаю за краще залишатися там, де я зараз, до тих пір, поки цю ситуацію не завершить або моя смерть, або моє звільнення», — зазначив екслідер Грузії.
Адвокат Ніка Гварамія наголосив, що бувають піки, коли Саакашвілі раптово стає дуже зле.
«Йому двічі була потрібна реанімація, і ми кілька разів говорили, що небезпечна кожна хвилина. Бувають піки, провали, раптово йому стає гірше. Проте можу прямо сказати, що політвʼязень Саакашвілі не помре», — додав він.
Попри це Міхеіл Саакашвілі закликав людей прийти на вибори.
«Він щасливий, що політичні партії, які були для нього неприйнятні в минулому, змогли консолідуватися. Він вдячний за це», — розповів адвокат.
- 1 жовтня 2021 року у Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Він залишив країну у 2013 році, проти нього там порушено чотири кримінальні справи, ще за двома вже є вироки. Також проти нього порушили справу за незаконний перетин кордону. У СІЗО Саакашвілі вже оголосив голодування, а президент країни заявила, що ніколи його не помилує. Консиліум лікарів у Грузії рекомендує госпіталізувати його.
- Адвокат Саакашвілі заявив, що той не погодиться на екстрадицію до України, бо «він приїхав до Грузії, на свою батьківщину, і планує політичну боротьбу». У грузинському МЗС підтвердили, що екстрадиція неможлива, «адже злочини він вчиняв як громадянин Грузії».
- У 2015 році Саакашвілі позбавили грузинського громадянства. У 2015 році тодішній президент України Петро Порошенко дав йому українське громадянство, а у 2017 році забрав. У травні 2019 року указом президента Володимира Зеленського Саакашвілі повернули українське громадянство. На тлі його арешту Україна викликала посла Грузії, а Зеленський стурбований.