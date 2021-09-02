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УНІАН

Народному депутату партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт на 60 діб — до 31 жовтня включно.

Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва на засіданні у четвер, 2 вересня.

11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.