Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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УНІАН
Народному депутату партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт на 60 діб — до 31 жовтня включно.
Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва на засіданні у четвер, 2 вересня.
11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру. 14 травня Медведчуку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Також на нього наділи електронний браслет.
- Козака ж не можуть знайти. Він перебуває у Білорусі начебто на лікуванні (у прокуратури інші дані). У липні 2021 року суд арештував його майно.