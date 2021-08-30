Посадовцям «Київпастрансу» вручили підозру у розтраті 13 мільйонів гривень на реконструкції трамвайної лінії

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Сало Віталій / УНІАН

Двом посадовцям комунального підприємства «Київпастранс» оголосили про підозру у розтраті понад 13 мільйонів гривень з бюджету під час реконструкції трамвайної лінії.

Про це повідомили у пресцентрі Державної фіскальної служби України.

За даними слідства, комунальники змовилися з директором однієї компанії та перерахували кошти за нібито виконані будівельні роботи у Деснянському районі Києва.

Як з’ясувалося, реконструкція була проведена не в повному обсязі, тож бюджетні кошти (загалом — 13 208 558,74 грн) були перераховані безпідставно.

Окремо зазначається, що запобіжний захід підозрюваним не обирали.

Наразі посади та прізвища підозрюваних у розтраті в особливо великому розмірі, а також службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України) посадовців невідомі.