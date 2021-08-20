В Офісі президента розкритикували Кличка за пропуск засідання РНБО: Спекуляції про звільнення — це лише його особисті страхи
- Автори:
- Марія Жартовська, Костя Войтенко
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Юлія Вебер / «Бабель»
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував мера Києва Віталія Кличка за пропуск засідання Ради національної безпеки і оборони 20 серпня.
У коментарі «Бабелю» він припустив, що столичний градоначальник «сховався» в Чернігові.
«У страху, як виявилося, очі великі. І можуть до Чернігова довести та допомогти там сховатися. У пана Кличка завжди так. Як тільки якийсь ексцес у місті, який вимагає його відповідальності або присутності, — його і близько немає. Так от, страждальницькі спекуляції про звільнення або незвільнення Кличка — це лише його особисті страхи», — зазначив Подоляк.
Раніше сам київський мер повідомив, що його викликали на засідання РНБО 20 серпня, проте він не зможе приїхати, оскільки знаходиться в Чернігові. Одночасно низка ЗМІ повідомила, що на засіданні Ради можуть ухвалити рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА. Джерела «Бабеля», своєю чергою, спростовували цю інформацію. Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що Кличка запросили з ініціативи міністра культури Олександра Ткаченка через скандал з руйнуванням історичної будівлі в центрі Києва — садиби Барбана.
«Безумовно, звільнення менеджера, який провалює програми та тікає від рішень, було б обґрунтоване рішення і цілком зрозуміле. Але на засідання РНБО пана Кличка запросили для обговорення інших питань. Головне з яких — чому в місті постійно руйнують історичні будівлі, влаштовують вуличні бої? Що це за стиль управління від голови КМДА?» — розповів Подоляк.
За словами радника, лікування цієї «хвороби» у Києві — просте, і його закріпили на засіданні РНБО.
«Це обовʼязковий аудит всіх історичних будівель і не тільки в столиці, а також обовʼязкові оцінки правоохоронними органами нічних дій в Києві, повʼязаних зі знесенням тих чи інших будівель. Які обʼєкти вимагають спеціальних рішень і взяття під захист? Які обʼєкти вже перебувають під загрозою? Очевидно, що цей напрямок треба відпрацювати в звʼязку з безперервним руйнуванням обʼєктів історичної спадщини — перш за все, в Києві. Шкода, що Кличку не вистачило сміливості самому взяти участь у розмові і представити свої аргументи, якщо вони у нього є», — сказав Подоляк.
- У Києві 20 серпня о 5-й годині ранку будівельна техніка знищила історичну будівлю 1891 року побудови, відому як садиба Олександра Барбана. Протести проти забудови садиби офіцера Російської імперії Олександра Барбана, в якій свого часу зупинявся письменник і лауреат Нобелівської премії Джон Стейнбек, почалися ще 14 серпня. 18 серпня активісти повідомили про напад тітушок, які прибули на допомогу будівельникам.
- Раніше, 13 серпня, Національна поліція провела обшуки у приміщеннях комунального підприємства «Київтранспарксервіс» і Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Причина — непрозоре ціноутворення за транспортування автомобілів на спецмайданчики.
- Вже 16 серпня прокуратура прийшла з обшуками до Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації через будівництво Подільського мосту. Справа стосується привласнення коштів і службової недбалості.
- А 17 серпня обшуки відбулися в комунальному підприємстві «Житлоінвестбуд-УКБ» — через розкрадання коштів на ремонті дитсадків. Начальнику управління освіти Святошинської РДА в Києві повідомили про підозру в розтраті приблизно 2 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію навчальних закладів.
- Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки в комунальних підприємствах столиці «системним тиском», який проводять для того, аби «спаплюжити його репутацію». Також Кличко запевнив, що в Києві хочуть «призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни».