Щонайменше $55 тисяч. Мінспорту назвало розмір призових за медалі Олімпіади в Токіо

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Розмір призових за медалі, які українці виборюють на Олімпійських іграх у Токіо, сягатиме $125 тисяч.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Грошова винагорода за олімпійське «золото» становитиме $125 тисяч, за «срібло» – $80 тисяч, за «бронзу» – $55 тисяч. В міністерстві також зазначили, що на підготовку, участь та відзначення українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських іграх у 2021 році в державному бюджеті передбачено 1,3 млрд грн.

Україна на цій Олімпіаді виборола поки одне золото (Жан Беленюк з греко-римської боротьби), три срібла та десять бронз.

5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала на Олімпійських іграх срібну медаль. Це історична медаль для України, адже карате вперше представлене на Олімпійських іграх.

Перед цим два срібла принесли борець у греко-римському стилі Парвіз Насибов і плавець Михайло Романчук.

Бронзу здобули: дзюдоїстка Дарʼя Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо), фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою), Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем, тенісистка Еліна Світоліна (перша в історії українського тенісу олімпійська медаль). 6 серпня «бронзу» з карате завоював українець Станіслав Горуна.