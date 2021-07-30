Апеляційний суд залишив Медведчука під вартою

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УНІАН

Апеляційний суд залишив під вартою нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, якого звинувачують за низкою статей, в тому числі — у державній зраді.

Відповідне рішення суд ухвалив у пʼятницю.

Суд залишив без змін рішення слідчого судді Печерського райсуду. Суддя також додав, що рішення оголосять 3 серпня, і з того часу воно набуде чинності. Суд 9 липня залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом до вересня 2021 року.