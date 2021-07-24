Іспанія повністю відкрилась для українців — потрібна або вакцина, або тест

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Іспанія з 27 липня відкривається для українських туристів. Якщо подорожувальник вакцинований — потрібен міжнародний сертифікат, який можна отримати у сімейного лікаря. Якщо ні — свіжий негативний ПЛР-тест.

Про це 24 липня повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В Іспанію пускають із вакцинами, які визнало або Європейське агентство лікарських засобів (Pfizer, AstraZeneca, Moderna та Johnson & Johnson), або Всесвітня організація охорони здоров’я (+ CoronaVac), та якщо після отримання останньої вакцини минуло понад 14 днів.

ПЛР-тест має бути зроблений за 72 години до вʼїзду, а експрес-тест — за 48 годин. Також можна надати довідку про одужання.

Для усіх пасажирів (у тому числі для дітей), які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, має бути завчасно заповнений формуляр санітарного контролю.

Міністерство закордонних справ попереджає, що правила оновлюються щотижня, тому перед поїздкою слід додатково перевіряти дані на сайті іспанського МОЗ або на сторінках посольства.