Євросоюз запровадить новий пакет санкцій проти 86 фізичних та юридичних осіб Білорусі. Але спершу глави МЗС зустрінуться з Тихановською
- Автор:
- Катерина Кадакова
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До четвертого пакету санкцій проти Білорусі, який 21 червня затвердить Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу через примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання Романа Протасевича, ввійдуть 86 фізичних та юридичних осіб. Проте перед ухваленням рішення міністри проведуть зустріч із білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.
Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель перед засіданням глав МЗС країн обʼєднання в Люксембурзі, пише Deutsche Welle.
«Вона пояснить нам ситуацію в країні, після чого буде обговорення. Після цього ми затвердимо пакет нових санкцій, це буде більш широкий пакет. Я думаю, в ньому будуть 86 осіб або організацій», — розповів він.
Також Боррель зазначив, що міністри обговорять економічні санкції проти Білорусі, своє рішення вони представлять на саміті ЄС 24 і 25 червня в Брюсселі. Лише після обговорення заходів главами держав і урядів їх затвердить Рада Євросоюзу.
Водночас глава дипломатії Євросоюзу відмовився назвати сектори економіки, яких торкнуться нові санкції. Але висловив сподівання, що запроваджені обмеження змінять поведінку керівництва Білорусі.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що санкції проти Білорусі будуть запроваджені у галузі нафти і газу, телекомунікацій і виробництва калійних добрив. Також обмеження накладуть на видачу кредитів, торгівлю цінними паперами та інвестиційні послуги.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Авіасполучення з Білоруссю після цього припинили Україна і деякі країни ЄС. Незабаром до них приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція і Британія. 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.