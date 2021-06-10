Європарламент прийняв резолюцію з жорсткими санкціями проти режиму Лукашенка. Що пропонується?

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Thierry Monasse / Contributor

Європарламент після дебатів про репресії в Білорусі прийняв резолюцію, яка пропонує ЄС ввести жорсткі санкції проти режиму Олександра Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича з його дівчиною.

Як повідомляє Deutsche Welle, за резолюцію проголосували 626 депутатів. Проти були 16 депутатів, а 36 утрималися.

Європарламент офіційно визнав посадку літака в Мінську актом державного тероризму і порушенням міжнародного права. У резолюції сказано, що режим Лукашенка став загрозою для міжнародного миру та безпеки, а затримання Протасевича — це послання всім білорусам-противникам Лукашенка, які перебувають за кордоном.

У резолюції також згадується придушення протестів проти сфальсифікованих виборів у серпні 2020 року, після яких було понад 34 тисячі затримань, 470 політичних увʼязнень і майже 5 тисяч повідомлень про катування.

Документ пропонує ЄС ввести якомога швидше такі обмеження:

ввести персональні санкції щодо журналіста Марата Маркова за інтервʼю з Протасевичем;

ввести четвертий пакет санкцій щодо офіційних осіб, причетних до фальсифікації виборів і репресій;

розширити санкційний список чиновників (зараз під санкціями 88 фізосіб і сім підприємств та установ);

ввести санкції, які торкнуться торгівлі сирою нафтою, калійної, сталеливарної і деревообробної промисловості;

тимчасово відключити Білорусь від системи міжнародних банківських переказів SWIFT;

тимчасово виключити Білорусь з міжнародних спортивних організацій та обмежити національну збірну;

позбавити держтелебачення Білорусі права на трансляцію матчів чемпіонату Європи з футболу і передати це право телеканалу «Белсат».

Резолюція підтвердила невизнання обрання Лукашенка президентом, а Європарламент розглядає режим як нелегітимний, незаконний і кримінальний.