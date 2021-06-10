Японія закриває небо для білоруських літаків і закликає національні авіакомпанії не літати до Білорусі

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Японія вирішила рекомендувати авіакомпаніям країни уникати повітряного простору Білорусі після інциденту з вимушеною посадкою літака Ryanair у Мінську.

Про це заявив генеральний секретар уряду Японії Кацунобу Като в четвер, 10 червня.

«Національним авіакомпаніям буде направлене попередження щодо заходів безпеки з рекомендацією не заходити в повітряний простір Білорусі. [...] Не можна виключати можливість того, що подібний випадок відбудеться в майбутньому», — сказав він.

Окрім цього, Като наголосив, що білоруським авіаперевізникам закритий доступ у повітряний простір Японії.

За словами генсекретаря японського Кабінету міністрів, дії влади Білорусі підпадають під порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Також Като засудив арешт білоруською владою опозиціонера Романа Протасевича.