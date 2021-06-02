Лукашенко заявив, що не проти, щоб бойовики «ЛНР» допитали Протасевича, і запросив їх у Білорусь

Новини

Сайт президента Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не проти, щоб «представники» терористичного угруповання «ЛНР» допитали затриманого колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це Лукашенко заявив під час засідання з членами уряду, кадри якого були показані в ефірі білоруського держтелеканалу «Беларусь 1» та процитовані РИА новости.

Ця нарада пройшла за підсумками зустрічі Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним.

«На Донбасі порушено кримінальну справу щодо цих персоналій. На що я сказав президенту Путіну, це я йому нагадав, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них [у «слідчих» у цій справі] будуть питання до них — ласкаво просимо до нас, будь ласка, задайте їм питання, тому що людей вбивали вони там, на Донбасі», — заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент також прокоментував інформацію про те, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

«Наші журналісти виправляли, що у нас не передбачена за такою статтею смертна кара, а 15 років. Він знав, що говорив, він розумів, що там, на південному сході України, йому можуть бути предʼявлені претензії, і це вже зовсім інша ситуація», — сказав Лукашенко.

Зазначимо, що інформації, яка б підтверджувала участь Протасевича у бойових діях на Донбасі, немає — відомо, що він їздив туди як журналіст.

Нагадаємо, 26 травня Комітет державної безпеки Білорусі офіційно звинуватив Протасевича в тому, що він воював на Донбасі в українському полку «Азов». На це одразу відреагував засновник полку «Азов» та його перший командир Андрій Білецький. Він підтвердив, що Протасевич справді був на Донбасі разом з його полком, але працював там як журналіст.

27 травня у «ЛНР» порушили справу щодо Протасевича, а 1 червня бойовики звернулися до Лукашенка з проханням передати опозиціонера для «слідчих дій».