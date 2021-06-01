Заступник голови ОП перерахував «проблеми» Кличка і не виключив його відставки з посади глави КМДА
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
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УНІАН
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко стверджує, що конфлікту між ОП і мером Києва Віталієм Кличком немає. Але вважає, що ситуація довкола столичної влади загострилася.
Про це Тимошенко заявив в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
Він також перелічив «проблеми» міської влади — зокрема, на його думку, у столиці не розвивається інфраструктура.
«Це конфлікт Кличка фактично з самим собою та з містянами. Інфраструктура не розвивається, крім планів із забудови житла, які були привʼязані до генплану та перевиконуються. Водночас плани з розвитку інфраструктури, розвʼязок доріг, метро, мостів тощо не виконуються навіть на 50% […] Все, що колись будувалося, як би це дивно не звучало, будувалося за Олександра Попова [глава Київської міськадміністрації з 2010 до 2014 року]. Жодної розвʼязки, жодної станції метро. Наразі ж будуються лише парки, ставляться фонтани, стелиться газон. Це дуже добре, але у Києва є інші проблеми — це трафік, який справді зріс, люди стоять у заторах, метро не розвивається. Так не може бути», — сказав Тимошенко.
Він вважає, що є два виходи — «або київська влада зрозуміє, що потрібно цим займатися, або […] мер — це обирана посада, це незаперечний факт, але щодо голови КМДА будуть інші висновки».
Водночас, Тимошенко зазначив, що це питання вирішувати президенту, додавши, що є «різні варіанти». «Зокрема, і ухвалення законопроєкту «Про столицю», і правок до чинного закону», — додав він.
Разом з тим, Тимошенко визнав, що на виборах міського голови у Кличка не було реальних конкурентів, хоча йому і намагалися створити альтернативу. «Ми намагалися створити йому альтернативу. Напевно, потрібно трохи більше часу», — сказав він.
Заступник глави ОП також зазначив, що до Кличка «як до персони та легенди України» нема питань. «Але якщо ти мер, ти маєш набрати таку команду, при якій ти будеш справді легендою, тебе любитимуть [...] і писатимуть про тебе у підручниках історії. А якщо ти не можеш набрати хорошу команду, на жаль, виходить, це проблема самого Кличка», — сказав Тимошенко.
- З 11 травня правоохоронці обшукують офіси кількох комунальних підприємств Києва — це повʼязано з «відкатами» і поборами в структурах Київської міської державної адміністрації (в столичній прокуратурі кажуть про збитки на 43 мільйони гривень). 12 травня обшукали будинок і квартиру колишньої дружини Артура Палатного — голови виконкому партії УДАР. 19 травня слідчі ДБР провели обшуки в двох департаментах КМДА через незаконну забудову в зоні Києво-Печерської лаври, а 21 травня прийшли в «Київтеплоенерго».
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. За його словами, за 10 днів провели понад 60 обшуків на комунальних підприємствах столиці та в структурних підрозділах КМДА. Водночас, він стверджує, що у нього «нормальна» комунікація з Офісом президента.
- Нагадаємо, у вересні 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт «Про столицю України — місто-герой Київ». Там окремою статтею розділені повноваження Київради, голови Київської міської держадміністрації (КМДА) та мера.