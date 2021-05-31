У Білорусі допустили, що дівчину Протасевича після суду можуть помилувати або передати Росії

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Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що затриману дівчину колишнього редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича Софію Сапегу, яка є громадянкою Росії, судитимуть в Білорусі, а після суду можуть помилувати або відправити відбувати покарання в Росії.

Про це Макей заявив в інтервʼю газеті «КоммерсантЪ».

«Скоріш за все, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури. Як буде розвиватися ситуація далі, я не можу передбачити, тому що існують різні варіанти. Рішенням глави держави [самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка] можуть бути прийняті рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання в Росію. Треба почекати», — сказав Макей.

Імені самого Протасевича, якого також затримали 23 травня після примусової посадки літака Ryainair, міністр в інтерв’ю не згадав жодного разу. Коментуючи його затримання, Макей називає його «блогером».

Нагадаємо, Сапезі інкримінують три статті, в тому числі розпалювання соціальної ворожнечі, за що загрожує до 12 років позбавлення волі. Білоруський провладний Telegram-канал 25 травня опублікував відео з нею, де вона говорить, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ».