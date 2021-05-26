ЄС радить своїм авіакомпаніям не літати через Білорусь

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Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) радить авіакомпаніям ЄС уникати повітряного простору Білорусі — це реакція на примусову посадку рейсу Raynair у Мінську для затримання опозиціонера Романа Протасевича. Про це повідомляє Reuters.

Таку поради регулятор дав з урахуванням того, що примусова посадка рейсу Ryanair поставила під сумнів здатність Білорусі гарантувати безпечну аеронавігацію.

Ця рекомендація стосується і перевізників, що не входять до ЄС, але летять у напрямку блоку. Літати через Білорусь рекомендують тільки в надзвичайних ситуаціях.

Водночас міністр закордонних справ Чехії заявив, що країна закриває свій повітряний простір для білоруської авіакомпанії «Белавіа» з 28 травня. Досі компанія літала з Мінська до Праги тричі на тиждень. Заборона діятиме до завершення розслідування інциденту. Зазначимо, що аналогічні заходи вжили Франція, Британія, Україна, Швеція та Латвія.

Нагадаємо, що 24 травня лідери ЄС вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, що заборона літати через Білорусь може стати прибутковою для України, адже авіакомпанії будуть платити їй за транзит.