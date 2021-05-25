Радбез ООН на терміновому засіданні обговорить події у Білорусі
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Wikipedia
Естонія, Франція та Ірландія скликають негайне засідання Ради Безпеки ООН щодо подій у Білорусі з примусовою посадкою літака компанії Ryanair та арештом опозиційного активіста Романа Протасевича.
Про це повідомляє «Голос Америки».
За даними видання, обговорення відбудеться 26 травня за зачиненими дверима й у неформальному форматі, а тому ніхто з країн-представників у Радбезі не може виступити проти засідання.
Речник Верховного комісара ООН із прав людини Руперт Колвілл раніше наголошував, що ООН «шокована незаконним арештом і свавільним утриманням» Протасевича та «погрозою застосування військової сили» для його затримання.
«Ми боїмось за безпеку Протасевича й хочемо отримати гарантії, що до нього ставляться людяно й не застосовують тортури. Його поява на державному телебаченні минулої ночі не була переконливою, з огляду на очевидні синці на обличчі й високу вірогідність того, що його поява не була добровільною, а «зізнання» у серйозних злочинах — змушені силою», — наголосив Колвілл.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29. На наступний день влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «бойовиків ХАМАС». Рух свою причетність заперечує.
- Крім Протасевича, білоруська влада також затримала його дівчину — громадянку Росії Софію Сапегу. Провладний Telegram-канал опублікував відео з нею, де вона говорить, що є редактором каналу, «який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ».
- Правозахисний центр «Вясна» визнав Протасевича політвʼязнем. КДБ Білорусі в листопаді 2020 року вніс Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Протасевичу загрожує до 15 років позбавлення волі.
- ООН, країни Євросоюзу, США, Велика Британія, Канада й Україна вже виступили із засудженням дій режиму Лукашенка. Низка європейських авіакомпаній припинила польоти через територію Білорусі, а деякі країни, зокрема й Україна, зупинили авіасполучення з нею.