99 осіб. Велика Британія ввела персональні санкції проти білоруської влади

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Велика Британія ввела нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі через примусову посадки пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб під час зустрічі з членами парламенту повідомив, що санкції запроваджені проти 99 фізичних та юридичних осіб, передає The Guardian.

Список підсанкційних осіб поки що не оприлюднено.

Сьогодні, 24 травня, міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс повідомив, що британське Управління цивільної авіації отримало вказівку вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, «щоб забезпечити безпеку пасажирів». Крім того, призупинено дію дозволу «Белавіа» на польоти у Сполучене Королівство.

Від польотів через РБ вже відмовилися AirBaltic і Wizz Air, на черзі — польська LOT. Також авіасполучення припинила Литва. Відповідне доручення дав і президент Володимир Зеленський.