СБУ отримала дозвіл на затримання соратника Медведчука — нардепа Козака. Його оголосили в розшук

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Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата Тараса Козака. Раніше слідчі Служби безпеки України оголосили його у розшук.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У спецслужбі повідомили, що це відбулося після того, як 11 травня Козаку та його соратнику нардепу Віктору Медведчуку було оголошено про підозру. Зокрема, депутати підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

«СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором», — наголосили у спецслужбі. Наразі триває досудове слідство.

Зазначимо, Медведчук на суді стверджував, що Козак перебуває у Білорусі на лікуванні. Однак у апараті Верховної Ради повідомили «Бабелю», що Козак офіційно не перебуває ані у відпустці, ані у відрядженні, ані на лікарняному. Проте в Україні його наразі немає.