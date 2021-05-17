У Кремлі назвали «несерйозною» ідею обміну Медведчука на утримуваних у Росії українців

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Кремль не розглядає всерйоз ідею секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова про обмін нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука у разі його засудження на когось із утримуваних у Росії українських в’язнів.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РБК.

«Не знаю, чому пропонується українського політика виставляти на обмін, питання, чи хоче цього сам український політик. Загалом, це досить несформульована ідея, навряд чи це треба серйозно розглядати», — сказав він.

На думку Пєскова, ця ініціатива є «внутрішньоукраїнською політичною кухнею».