У Кремлі назвали «несерйозною» ідею обміну Медведчука на утримуваних у Росії українців
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Кремль не розглядає всерйоз ідею секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова про обмін нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука у разі його засудження на когось із утримуваних у Росії українських в’язнів.
Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РБК.
«Не знаю, чому пропонується українського політика виставляти на обмін, питання, чи хоче цього сам український політик. Загалом, це досить несформульована ідея, навряд чи це треба серйозно розглядати», — сказав він.
На думку Пєскова, ця ініціатива є «внутрішньоукраїнською політичною кухнею».
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру, а 13 травня суд відправив його під домашній арешт. У Кремлі після цього заявили, що не збираються втручатися.