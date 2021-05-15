Секретар РНБО не виключає можливість обміну Медведчука на політвʼязнів Кремля

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Синица Александр / УНИАН

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов не виключає, що у разі засудження нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука його можуть обміняти на українців, ув’язнених у російських тюрмах.

Про це Данілов заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», цитує Укрінформ.

Так він сказав, відповідаючи на запитання, чи можливий обмін Медведчука на українських патріотів, яких тримають в російських тюрмах.

Разом з тим, наголосив секретар РНБО, таке рішення приймає тільки президент України.

«Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо», — сказав Данілов.

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ України у квітні повідомили, що в окупованому Криму та на території Росії незаконно утримують 120 громадян України, переважно кримських татар.