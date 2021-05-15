Секретар РНБО не виключає можливість обміну Медведчука на політвʼязнів Кремля
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Синица Александр / УНИАН
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов не виключає, що у разі засудження нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука його можуть обміняти на українців, ув’язнених у російських тюрмах.
Про це Данілов заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», цитує Укрінформ.
Так він сказав, відповідаючи на запитання, чи можливий обмін Медведчука на українських патріотів, яких тримають в російських тюрмах.
Разом з тим, наголосив секретар РНБО, таке рішення приймає тільки президент України.
«Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо», — сказав Данілов.
Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ України у квітні повідомили, що в окупованому Криму та на території Росії незаконно утримують 120 громадян України, переважно кримських татар.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру, а 13 травня суд відправив його під домашній арешт. У Кремлі після цього заявили, що не збираються втручатися.