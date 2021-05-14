«Впевнена у своїх діях». Венедіктова заявила, що оскаржуватиме запобіжний захід Медведчуку
- Автор:
- Олег Панфілович
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УНІАН
Офіс генерального прокурора оскаржуватиме запобіжний захід нардепу від «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Медведчуку, який наразі перебуває під домашнім арештом.
Про це в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.
«Чому так вийшло? Я як генпрокурор просила арешт і заставу, тому що так передбачено законом. Чи подобається мені, що я не отримала те, чого просила? Я думаю, що це очевидно. Якщо прокурор з чимось прийшов, то він впевнений у тому, що він просить, тому я ознайомлюся з рішенням суду, щоб ми розуміли мотивацію, то треба його прочитати. Я впевнена у своїх діях. Для об’єктивності я вивчу все, прочитаю», — заявила Венедіктова.
Вона додала, що впевнена у документах, які підготувала, і «буде йти далі». Крім того, генпрокурор додала, що ліквідація російської компанії, які фігурує у справі Медведчука, не вплине на перебіг розслідування.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру, а 13 травня суд відправив його під домашній арешт. У Кремлі після цього заявили, що не збираються втручатися.