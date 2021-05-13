Нардеп Медведчук відреагував на рішення про домашній арешт. Обіцяє спілкуватися зі ЗМІ та працювати

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УНІАН

Глава політичної ради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук заявив, що під домашнім арештом буде спілкуватись зі ЗМІ і працювати над матеріалами кримінального провадження.

Про це він розповів під час спілкування із журналістами.

«Буду працювати. Давати інтервʼю ЗМІ. Працювати над матеріалами справи, щоб не було того, що ви сьогодні чули [у команди адвокатів Медведчука були претензії до оформлення підозри їх підопічному, які вони назвали «роздруківками з Інтернету»]», — заявив Медведчук.

На запитання про те, де перебуває його колега по партії Тарас Козак, якому також висунули звинувачення, він відповів, що на лікуванні і Білорусі.

Рішення суду Медведчук назвав «політично вмотивованим», «необґрунтованим» і наголосив, що буде боротись за те, аби у майбутньому йому не висовували «незаконних звинувачень».

«Я прихильник позиції, яку викладали мої адвокати, що не було підстави для обрання ніякого запобіжного заходу. Суд вирішив по іншому. Значить так і буде. Зараз буду радитися з адвокатами і будемо ухвалювати рішення з приводу того, якими будуть наші наступні дії в плані оскарження і, звичайно, подальшого проведення всіх слідчих дій. Ми будемо працювати над тим, щоб всі докази, які буде добувати слідство, були здобуті відповідно до норм кримінально-процесуального кодексу», — заявив Медведчук.

Нагадаємо, що 13 травня Печерський районний суд Києва відправив до 9 липня Медведчука під цілодобовий домашній арешт (прокуратура просила СІЗО або заставу у 300 млн грн).