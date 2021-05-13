Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід Медведчуку. Прокурори проситимуть взяття під варту або заставу 300 мільйонів гривень
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- Костя Андрейковець
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Фото УНІАН
Сьогодні, 13 травня, депутату партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку в суді обиратимуть запобіжний захід за трьома епізодами протиправної діяльності. Сторона обвинувачення проситиме взяти його під варту або призначити заставу у 300 мільйонів гривень.
Про це «Суспільному» повідомили адвокат Медведчука Богдан Коваль і нардеп фракції ОПзЖ Ренат Кузьмін.
Коваль не зміг назвати точний час і місце засідання, але зазначив, що сторона обвинувачення проситиме взяття під варту або заставу у 300 мільйонів гривень.
Кузьмін вже заявив, що 40 депутатів ОПзЖ готові взяти Медведчука під особисте зобовʼязання.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- ОПзЖ, як і у випадку із санкціями проти телеканалів Козака/Медведчука, знову заявила про «політичну помсту і розправу». Нардеп Тарас Козак перебуває в Росії. Повертатися він не збирається.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру.