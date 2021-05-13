Суд сьогодні обиратиме запобіжний захід Медведчуку. Прокурори проситимуть взяття під варту або заставу 300 мільйонів гривень

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Фото УНІАН

Сьогодні, 13 травня, депутату партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку в суді обиратимуть запобіжний захід за трьома епізодами протиправної діяльності. Сторона обвинувачення проситиме взяти його під варту або призначити заставу у 300 мільйонів гривень.

Про це «Суспільному» повідомили адвокат Медведчука Богдан Коваль і нардеп фракції ОПзЖ Ренат Кузьмін.

Коваль не зміг назвати точний час і місце засідання, але зазначив, що сторона обвинувачення проситиме взяття під варту або заставу у 300 мільйонів гривень.

Кузьмін вже заявив, що 40 депутатів ОПзЖ готові взяти Медведчука під особисте зобовʼязання.