Макрон обговорив з Путіним Україну. Він закликав зменшити напруженість на Донбасі та біля кордонів

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Пресслужба президента Російської Федерації

Президент Франції Емманюель Макрон в телефонній розмові закликав лідера Росії Володимира Путіна відвести війська і важке озброєння від українського кордону, а також забезпечити режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.

Макрон просив Путіна «сумлінно і стійко» забезпечити зниження напруженості з Україною. Він закликав його відвести війська, дотримуватися перемирʼя і відновити діалог на основі довіри.

Також Макрон висловив Путіну стурбованість з приводу стану здоровʼя російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває покарання в колонії, і вимагав дотримання його прав.

Крім цього, президент Франції висловив підтримку європейським партнерам на тлі серії висилок російських дипломатів.

У Кремлі оприлюднили свою версію розмови, в якій агресія Росії вже традиційно подана як «внутрішньоукраїнський» конфлікт. «Путін звернув увагу на провокаційні дії Києва, який цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення, ігнорує положення Мінських угод», — сказано в повідомленні.

Москва вимагає, щоб Київ вступив в прямий діалог з її бойовиками і «оформив» їм особливий правовий статус.

Ситуацію з Чехією і висилкою дипломатів через звинувачення у підриві складу агентами ГРУ, Путін назвав абсурдною. Про Навального в Кремлі згадали одним реченням: «Порушувалася і ситуація навколо А. Навального».