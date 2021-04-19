Навального переводять у лікарню для засуджених. Вона знаходиться на території іншої колонії
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
MItya Aleshkovskiy / Wikimedia
Російського опозиціонера Олексія Навального, який оголосив голодування наприкінці березня, переводять з колонії в стаціонар обласної лікарні для засуджених, яка знаходиться на території іншої колонії — № 3 у Владимирській області.
Про це повідомляє обласне управління Федеральної служби виконання покарань Росії.
При цьому, у відомстві називають стан здоровʼя Навального «задовільним». У заяві ФСВП також йдеться, що за згодою опозиціонера йому призначена вітамінна терапія і його «щодня оглядає лікар-терапевт».
Разом з тим, соратник Навального, директор «Фонду боротьби з корупцією» Іван Жданов наголосив, що Навального перевели в іншу колонію і це «ніяка не лікарня».
«Переведення у виправну колонію № 3 — це переведення в таку ж колонію тортур, тільки з великим стаціонаром, куди переводять тяжкохворих. Тобто це і потрібно розуміти як тільки те, що стан Навального погіршився. І погіршився так, що навіть катівня це визнає», — написав Жданов у Twitter.
Зазначимо, у США пригрозили владі Росії наслідками в разі, якщо Навальний, стан здоров’я якого погіршується, помре у вʼязниці.
- Навальний відбуває покарання в колонії № 2 в місті Покров. Він оголосив голодування 31 березня і відтоді схуд на 8 кг. Наприкінці березня політик заявив про розвиток хвороби та відсутність лікування. Він підозрює защемлення нерва, унаслідок якого втратив чутливість у нозі та не може нормально ходити, але адміністрація колонії надає йому лише знеболювальне.
- 7 квітня адвокати Навального розповіли, що у політика на МРТ виявили дві грижі. Його стан здоровʼя погіршується щодня. В Amnesty International умови утримання порівнюють з тортурами.
- Соратники Навального анонсували акції протесту в Росії на 21 квітня.
- Нагадаємо, суд виніс вирок Навальному 2 лютого 2021 року. У нього був умовний термін (три з половиною роки), але суд вирішив змінити його на реальний, оскільки Навальний не зʼявлявся до Федеральної служби виконання покарань відмічатися як умовно засуджений у справі «Ів Роше». Адвокати політика наголошували, що він не приходив, тому що лікувався в Берліні після отруєння бойовою отрутою «Новачок». 20 лютого суд визнав Навального винним у другій справі.