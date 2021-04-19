Навального переводять у лікарню для засуджених. Вона знаходиться на території іншої колонії

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MItya Aleshkovskiy / Wikimedia

Російського опозиціонера Олексія Навального, який оголосив голодування наприкінці березня, переводять з колонії в стаціонар обласної лікарні для засуджених, яка знаходиться на території іншої колонії — № 3 у Владимирській області.

Про це повідомляє обласне управління Федеральної служби виконання покарань Росії.

При цьому, у відомстві називають стан здоровʼя Навального «задовільним». У заяві ФСВП також йдеться, що за згодою опозиціонера йому призначена вітамінна терапія і його «щодня оглядає лікар-терапевт».

Разом з тим, соратник Навального, директор «Фонду боротьби з корупцією» Іван Жданов наголосив, що Навального перевели в іншу колонію і це «ніяка не лікарня».

«Переведення у виправну колонію № 3 — це переведення в таку ж колонію тортур, тільки з великим стаціонаром, куди переводять тяжкохворих. Тобто це і потрібно розуміти як тільки те, що стан Навального погіршився. І погіршився так, що навіть катівня це визнає», — написав Жданов у Twitter.

Зазначимо, у США пригрозили владі Росії наслідками в разі, якщо Навальний, стан здоров’я якого погіршується, помре у вʼязниці.