США попередили Кремль: Якщо Навальний помре — будуть наслідки
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Пресслужба Московського міськсуду
США пригрозили владі Росії наслідками в разі, якщо російський опозиціонер Олексій Навальний, стан здоров’я якого погіршується, помре у вʼязниці.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу CNN.
«Ми повідомили російському уряду, що він несе відповідальність за те, що відбувається з паном Навальним в увʼязненні, і вони будуть відповідати перед міжнародною спільнотою», — наголосив Салліван.
Він зазначив, що адміністрація Байдена розглядає різні варіанти реагування, проте відмовився озвучувати деталі потенційних санкцій.
«Але ми повідомили, що в разі смерті Навального будуть наслідки», — підкреслив Салліван.
Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав допустити до російського опозиціонера його лікуючих лікарів і наголосив, що ситуацію з Навальним обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 19 квітня, пише Deutsche Welle.
- Суд виніс вирок Навальному 2 лютого 2021 року. У нього був умовний термін (три з половиною роки), але суд вирішив змінити його на реальний, оскільки Навальний не зʼявлявся до Федеральної служби виконання покарань відмічатися як умовно засуджений у справі «Ів Роше». Адвокати політика наголошували, що він не приходив, тому що лікувався в Берліні після отруєння бойовою отрутою «Новачок». 20 лютого суд визнав Навального винним у другій справі.
- Навальний відбуває покарання в колонії № 2 в місті Покров. 31 березня Навальний оголосив голодування. Він вимагає від адміністрації колонії надати йому належну медичну допомогу. Уже 5 квітня політик заявив, що у нього може бути туберкульоз. В Amnesty International умови утримання порівнюють з тортурами, а ПАРЄ проведе термінові дебати через ситуацію з політиком.
- Соратники Навального анонсували акції протесту в Росії на 21 квітня.