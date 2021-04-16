Навальний оприлюднив нове звернення з колонії, де йому погрожують примусовим годуванням: Далі — гамівна сорочка

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Російський опозиціонер Олексій Навальний, який вже 17-й день голодує у виправній колонії, де відбуває покарання, повідомив про погрози примусового годування.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в його Instagram.

«Сьогодні вранці наді мною стояла жінка-полковник і говорила: ваш аналіз крові свідчить про серйозне погіршення здоровʼя і ризик. Якщо ви не відмовитеся від голодування, то ми готові перейти до примусового годування вже зараз. І далі розписувала мені принади примусового годування. Гамівна сорочка та інші радощі», — написав опозиціонер.

Політик розповів, що вказав співробітникам ФСВП «пальцем в пункт закону» і попросив не годувати його примусово. Він також наголосив на праві огляду незалежним лікарем.

Навальний вважає, що до нього не допускають медиків, оскільки «бояться, що зʼясується, що втрата чутливості кінцівок, яка відбувається, може бути повʼязана з отруєнням» отрутою з групи «Новачок».

Опозиціонер також розповів, що у нього сильно паморочиться голова, але він поки продовжує ходити, тому що відчуває підтримку своїх прихильників.