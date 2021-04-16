ПАРЄ збереться на термінові дебати через ситуацію з Навальним. Названа дата

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проведе термінові дебати через ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним, у якого в колонії погіршився стан здоров’я.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

«Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи щойно затвердило проведення термінових дебатів із затвердженням резолюції щодо ситуації з Олексієм Навальним», — написав він.

За словами Гончаренка, дебати відбудуться в рамках весняної сесії ПАРЄ у Страсбурзі зранку 22 квітня.

Також нардеп зазначив, що проти проведення таких дебатів проголосував тільки голова російської делегації в ПАРЄ Петро Толстой.