Росія погрожує масштабною ескалацією на Донбасі у разі вступу України до НАТО

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Нікіта Кочук / МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії пригрозили, що вступ України до НАТО призведе до масштабної ескалації ситуації на Донбасі.

Про це заявила офіційна представниця російського відомства Марія Захарова.

Так у МЗС Росії відреагували на заяву президента Володимира Зеленського про те, що вступ до НАТО завершить війну на Донбасі.

«Гіпотетичне отримання членства в Альянсі, всупереч очікуванням Києва, не тільки не принесе мир в Україну, а, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності», — заявила Захарова.

Також у МЗС Росії назвали «гіпотетичною дурістю» можливість перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з Мінська в іншу країну.

Напередодні заступник глави адміністрації президента Росії та куратор з питань Донбасу у Кремлі Дмитро Козак заявив, що якщо Україна почне наступ на «ЛДНР», це стане «початком кінця України». Водночас він впевнений, що реальних намірів починати повномасштабні бойові дії на Донбасі у Києва немає.