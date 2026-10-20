WP: Пентагон не погоджує передачу Україні ракет для Patriot від інших країн

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Міністерство оборони Нідерландів

Адміністрація президента США Дональда Трампа досі не погодила передачу Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot від інших країн.

Про це пише The Washington Post із посиланням на американського посадовця та ще трьох співрозмовників, знайомих із ситуацією.

Йдеться щонайменше про частину ракет Patriot, які Україні готові передати союзники. Оскільки ці ракети виробляють у США, їхню подальшу передачу має погодити Вашингтон.

За даними WP, міністр оборони США Піт Гегсет поки не надав такого дозволу. Водночас він формально не відхилив передачу і продовжує погоджувати деякі інші види американської допомоги Україні.

Український посадовець минулого тижня розповів виданню, що в запасах України залишилося «лише кілька» ракет-перехоплювачів Patriot. А президент Володимир Зеленський заявляв, що США постачають Україні лише 12 ракет-перехоплювачів для Patriot на місяць. Усе це відбувається на тлі загострення у відносинах України та США.

Що передувало

9 жовтня Трамп заявив, що домовився з Путіним про поставки російського дизелю на американський і світовий ринки. Зеленський назвав ці домовленості «слабким рішенням сильних партнерів».

Перед тим американський президент просив Зеленського припинити бити по НПЗ у Росії, бо, за його словами, це призводить до зростання цін на дизельне пальне. Також він заявляв, що світові ціни на пальне зростають через війну Росії й України. FT писав, що США погрожували заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через удари по російських НПЗ.

Минулого тижня Україна не отримала попередження про дві атаки балістикою: 12 жовтня, коли РФ атакувала шість енергооб’єктів України за день, та 14 жовтня, коли росіяни вдарили по всіх трьох ТЕЦ у Києві. За даними медіа, втретє ситуація повторилася 18 жовтня, коли РФ вдарила балістикою по Києву.

Сам Дональд Трамп заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною. 18 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що США відновили обмін розвідданими з Україною.

Крім того, 17 жовтня Трамп призупинив дію закону про «пекельні санкції проти Росії», який надавав право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії. Трамп пояснив своє рішення тим, що не хоче робити нічого, що може відштовхнути Росію від переговорів про завершення війни.

Зеленський заявив, що це може свідчити про «політичне рішення сповільнити підтримку» України. Трамп своєю чергою знову розкритикував українського президента за удари по російських НПЗ і заявив, що, можливо, Києву «час знайти когось іншого для переговорів».