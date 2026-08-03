Трамп анонсував нові переговори з Іраном уже сьогодні. Ціни на нафту впали

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Президент Дональд Трамп оголосив, що США відновлять переговори з Іраном уже в понеділок, 3 серпня.

Про це напередодні він сказав журналістам на борту літака Air Force One.

Трамп не уточнив, де відбудуться переговори і хто в них братиме участь. Лише заявив: «Це [відновлення переговорів] врятує багато життів».

Президент США вкотре заявив, що сторони близькі до укладення угоди. Проте на запитання, чи існує для цього крайній термін, Трамп не відповів.

Він знову наголосив, що союзники із Саудівської Аравії, ОАЕ та Катару, а також Тегеран попросили його скасувати заплановані удари по Ірану, які військові США мали розпочати цими вихідними. Тоді Трамп погодився, адже, за його словами, сторони досягли згоди щодо основних положень мирної угоди — відкриття Ормузької протоки та усунення ядерної загрози з боку Ірану.

Водночас Трамп наголосив, що США можуть у будь-який момент відновити атаки, якщо це буде необхідно.

В Ірані заяви президента США про відновлення переговорів офіційно поки що не коментували. Проте ціни на нафту марки Brent уже впали більш ніж на 4% — до $83,9 за барель.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня він повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

21 липня Аxios із посиланням на джерела писало, що Адміністрація президента США розглядає 10-денне перемирʼя між США та Іраном. Водночас Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність на Близькому Сході, готуючись розширити бойові дії.

24 липня Дональд Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. WSJ писав, що це може бути повʼязано з дефіцитом запасів американських ракет для ППО. Перед цим США майже два тижні щодня били по Ірану, а Тегеран заявив, що припиняє операції у відповідь, бо його стратегія полягала лише у «дзеркальних діях».

У понеділок, 27 липня, Трамп сказав Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть «дуже глибокі переговори». Водночас він попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких військових дій.

Уночі 30 липня американські військові завдали серії ударів по Ірану після майже тижневої паузи. Там заявили, що це «потужна відповідь» на спробу Ірану напередодні завдати ракетного удару по американських військах на Близькому Сході.