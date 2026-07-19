Протести через відставку Федорова, новий уряд і затримання Лучанова. Головне за тиждень

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Діма Вага / «Бабель»

Цей тиждень був багатий на події. Рада проголосувала за новий уряд на чолі з премʼєр-міністром Сергієм Корецьким, а міністр оборони Михайло Федоров пішов у відставку, через що в українських містах почалися протести. Екскомбрига 155 ОМБр Станіслава Лучанова, якого підозрюють у вбивстві братів Мосейчуків на Київщині, затримали.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Відставка Федорова та протести

Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони, 15 липня. Зранку 16 липня в різних містах України стартували акції на підтримку Федорова, які тривають уже четвертий день. Того ж дня Федоров провів пресконференцію ,на якій заявив, що головком Олександр Сирський блокував ініціативи Міноборони. Водночас президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що Федоров і Сирський не змогли домовитися і між ними тривав «системний конфлікт».

Діма Вага / «Бабель»

Новий уряд

Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади премʼєр-міністра 14 липня, а вже 16 липня за кандидатуру Сергія Корецького на цю посаду проголосували 289 депутатів, один був проти. Того ж дня Корецький склав присягу, а Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду.

Сергій Корецький / Facebook

Повернення тіл

В Україну з Росії 16 липня повернули тіла ще 501 загиблого. Росіяни стверджують, що це тіла українських військових. Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть експертизу тіл, щоб їх ідентифікувати. Під час попередніх обмінів виявлялося, що росіяни передавали Україні також тіла військових армії РФ.

Затримання Лучанова

Колишнього командира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова оголосили в розшук 11 липня, а 13 липня вже затримали. Також затримали ще девʼятьох людей, вісьмох із них одразу відправили під варту на 60 днів. Їх усіх підозрюють у викраденні та вбивстві братів Мосейчуків на Київщині. За даними слідства, Лучанов віддав бійцям наказ вчинити злочин через конфлікт братів з його дружиною. Уже 14 липня Лучанова відправили під варту на два місяці без можливості внести заставу.

Getty Images / «Бабель»

Детонація у Вишневому і суд

Суд обрав запобіжки директору з виробництва підприємства «Укроборонпрому» Руслану Кучинському та гендиректору підприємства, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до детонації складів у Вишневому після російської атаки в ніч проти 6 липня. Вони будуть під вартою 60 днів без можливості внести заставу — до 14 вересня. Слідство вважає, що підозрювані знехтували вимогами та розмістили боєприпаси на непридатних для зберігання складах, розташованих біля житлових будинків. У ніч проти 6 липня у Вишневому на Київщині загинули девʼять людей, ще 30 постраждали.

Київська обласна державна адміністрація

Оборонне партнерство між Україною та ЄС

ЄС і Україна 15 липня підписали угоду про нове оборонне партнерство .Сторони домовилися налагодити спільне виробництво дронів до кінця 2026 року, а протибалістичних ракет — до кінця 2028-го. Також Єврокомісія виділила Україні ще мільярд євро на закупівлю безпілотників у межах програми Ukraine Support Loan. Також Єврокомісія схвалила план, який передбачає ще €10 мільярдів на закупівлю дронів, ракет і винищувачів у майбутньому.

Getty Images / «Бабель»

Українські атаки по Росії

Українські військові знищили російський бомбардувальник Ту-95 на аеродромі «Енгельс» 17 липня, бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму 16 липня, вдарили по одному з найбільших нафтопереробних заводів на території Росії, а також били по російських танкерах та інших цілях.