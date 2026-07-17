Україна вдарила по одному з найбільших нафтопереробних заводів на території Росії. Також атакували танкери і буксир

Сили оборони України атакували два танкери, буксир, сторожовий корабель «Світляк», нафтовий термінал, НПЗ «Славнафта-Янос» та інші військові обʼєкти РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що два танкери і буксир атакували в акваторіях Чорного та Азовського морів. Також окремо Сили оборони вдарили по сторожовому кораблю проєкту 10410 «Світляк» у Керчі на території тимчасово окупованого Криму.

Також українські військові атакували нафтовий термінал «ТЕС-Термінал-1», склад паливно-мастильних матеріалів у Керчі і нафтобазу «Шахтарськ» у Донецькій області. Серед інших обʼєктів: залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомарʼївки Донецької області й автомобільний міст у районі Козиного Курської області РФ, які росіяни використовують для військової логістики.

16 липня Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу «Славнафта-Янос» у Ярославлі на території Росії. Після влучання дрона на території НПЗ виникла пожежа. Наразі наслідки атаки уточнюють.