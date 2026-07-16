В Україну з Росії повернули тіла ще 501 загиблого

В Україну з Росії 16 липня повернули тіла ще 501 загиблого. Росіяни стверджують, що це тіла українських військових.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ проведуть експертизу тіл, щоб їх ідентифікувати. Під час попередніх обмінів виявлялося, що росіяни передавали Україні також тіла військових армії РФ.

Раніше голова МВС Ігор Клименко розповідав, що процес ідентифікації тіл ускладнюється через їхній стан. До того ж РФ часом передає в одному пакеті тіла кількох людей, а деколи рештки тіл однієї людини експерти знаходять у різних пакунках або навіть під час різних етапів репатріації.