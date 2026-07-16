18-річному українцю в Польщі висунули звинувачення за написи, які прославляють УПА. Йому може загрожувати від 10 років вʼязниці

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У Польщі звинуватили 18-річного українця в тому, що він на замовлення російських спецслужб розміщував на будівлях і меморіальних об’єктах написи, що прославляють УПА та Степана Бандеру.

Про це пише Reuters.

Українця затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) Польщі. 18-річного Іллю К. звинуватили в 47 злочинах, які він вчинив з листопада 2024 року по серпень 2025-го. Серед них: наруга над пам’ятними місцями та підготовка до диверсії з використанням дрона.

У заяві польського агентства сказано, що метою його дій було розпалювання міжетнічної напруженості між Польщею та Україною. Українцю загрожує від 10 років ув’язнення до довічного позбавлення волі.

Погіршення відносин України та Польщі

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Це рішення українського президента викликало обурення в поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Після цього від ордена відмовились три колишні українські президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші українські високопосадовці. Крім того, від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер.

Водночас польські політики почали відмовлятися від українських державних нагород. Зокрема, про таке рішення заявили ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак і колишній польський премʼєр Ярослав Качинський. А експремʼєр Польщі Матеуш Моравецький «на знак протесту» передав український орден Ярослава Мудрого до Музею памʼяті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським запропонував Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами. Ідеться про консультації між МЗС, зустріч істориків, які вивчають Другу світову війну, і залучення до діалогу релігійних лідерів країн.

8 липня на полях саміту НАТО в Анкарі Зеленський зустрівся з Навроцьким. Це їхня перша відома комунікація після того, як Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Зустріч тривала понад годину.