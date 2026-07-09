У Познані двоє поляків прийшли в офіс до українки та провокували її запитаннями про Бандеру. Поліція їх знайшла і затримала

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Kacper Nowicki / Facebook

У польській Познані затримали двох чоловіків, які прийшли в офіс до українки, знімали її на відео та, за їхніми словами, бажали перевірити, чи «підтримує її компанія Степана Бандеру».

Про це пише польське медіа Onet.

У поліції зазначили, що справу розслідують через наклеп і публікацію запису, який міг принизити постраждалу. Інцидент стався ще 3 липня. Двоє чоловіків увійшли до будівлі Економічного університету, після чого почали говорити з українкою, яка орендує там один з офісів. Вони спробували потрапити всередину й «оглянути» там усе. За даними медіа, чоловіки пов’язані з ультраправою партією KKP політика Гжегожа Брауна.

Onet пише, що компанія українки допомагає з легалізацією іноземців у Польщі. Жінка не впустила чоловіків, після чого звернулася до поліції із заявою про зневагу. За даними поліції, обом підозрюваним загрожують штрафи, обмеження волі або позбавлення волі на строк до одного року. Також їм заборонили підходити до жінки. Вони не визнали свою провину.

Постраждала українка Наталія Федоряк — власниця компанії Prolegalization, додає Rzeczpospolitą. На відео видно, як поляки стверджували, що «Україна вороже налаштована до Польщі», але жінка зберігала самовладання.

«Я була спокійна, бо знала, що паніка і стрес мені не допоможуть. Це, мабуть, природна захисна реакція — людина знає, що повинна захищатися, реагувати по суті та не піддаватися на жодні провокації», — пояснила вона.

Погіршення відносин України та Польщі

26 травня Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Це рішення українського президента викликало обурення в поляків. А 19 червня чинний президент Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда. Зеленський згодом відправив свій орден у Польщу «Новою поштою».

Після цього від ордена відмовились три колишні українські президенти: Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші українські високопосадовці. Крім того, від Золотого Хреста Заслуги відмовився колишній депутат польського Сейму Пйотр Фоглер.

Водночас польські політики почали відмовлятися від українських державних нагород. Зокрема, про таке рішення заявили ексміністр оборони Польщі Маріуш Блащак і колишній польський премʼєр Ярослав Качинський. А експремʼєр Польщі Матеуш Моравецький «на знак протесту» передав український орден Ярослава Мудрого до Музею памʼяті жертв Волинської трагедії в польському Холмі.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі зі своїм польським колегою Радославом Сікорським запропонував Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами. Ідеться про консультації між МЗС, зустріч істориків, які вивчають Другу світову війну, і залучення до діалогу релігійних лідерів країн.

8 липня на полях саміту НАТО в Анкарі Зеленський зустрівся з Навроцьким. Це їхня перша відома комунікація після того, як Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Зустріч тривала понад годину.