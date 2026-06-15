Ynet: Ізраїль продовжить операції в Лівані, попри договір США та Ірану

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Ізраїль продовжить операції в Лівані проти терористів «Хезболли», попри мирну угоду США та Ірану.

Про це пише ізраїльське медіа Ynet з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погоджується з умовами американсько-іранської угоди щодо Лівану та продовжить воювати проти терористів «Хезболли».

Більшість членів уряду підтримали його курс. Водночас міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич запропонував бити лише по ліванській території, а не іранський.

Він вважає, це допоможе вдавати, що Ізраїль не підриває дипломатію президента США Дональда Трампа, але водночас Ізраїль збереже свободу дій проти «Хезболли».

Ізраїль називає пункт угоди про Ліван своєю «червоною лінією». У країні хочуть зберегти можливість бити по цілях «Хезболли», щоб захистити населені пункти на півночі країни та не допустити відновлення сил угруповання біля кордону.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

У ніч проти 8 червня Іран уперше з квітня атакував Ізраїль балістичними ракетами — у відповідь на атаку Ізраїлю по ліванському Бейруту, яку Тегеран пояснював відповіддю на удар ліванської проіранської «Хезболли».

11 червня Трамп анонсував «дуже сильний» удар по Ірану і пригрозив, що Штати візьмуть під контроль острів Харг та інші об’єкти нафтової інфраструктури. Пізніше ввечері він скасував удар, заявивши, що мирні переговори вийшли на найвищий рівень іранського керівництва.

Іранське медіа Mehr 12 червня опублікувало 14-пунктний меморандум про взаємопорозуміння між Іраном та США, який повинен стати першим кроком до остаточної мирної угоди.

В ніч проти 15 червня премʼєр Пакистану Шехбаз Шаріф написав, що США та Іран досягли угоди. Обидві сторони оголосили про зупинення вогню на всіх фронтах, включно з Ліваном. Офіційно документи підпишуть у пʼятницю у Швейцарії.