Іран вдарив по американській базі в Кувейті

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Іран повідомив, що вдарив по «ворожій базі» в Кувейті та атакував Бахрейн.

Про це пише CNN.

Після удару США по нафтовому танкеру, який рухався до іранського острова Харг, Іран у відповідь заявив, що вдарить по судну під ліберійським прапором.

Окрім того, США вдарили по іранській військовій наземній станції управління на острові Кешм біля Ормузької протоки, після чого Тегеран вдарив по Кувейту і Бахрейну.

За інформацією Ірану, ціллю були американська авіаційна і вертолітна бази та штаб-квартира Пʼятого флоту США в Бахрейні. У Вашингтоні заявили, що всі іранські ракети та дрони або перехопили, або вони не досягли цілей.

Війна на Близькому Сході та переговори між Іраном і США

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже все військове керівництво країни — близько 40 ключових високопосадовців.

Іран у відповідь на атаки США та Ізраїлю почав обстрілювати арабські країни, де розташовані бази США, та Ізраїль. Також через війну зупинився рух танкерів Ормузькою протокою — це вузький морський коридор між Іраном та Оманом, який зʼєднує Перську затоку з Індійським океаном. Саме через неї проходила майже пʼята частина світового експорту нафти — десятки мільйонів барелів щодня.

8 квітня сторони домовились про припинення вогню на два тижні. 13 квітня США розпочали морську блокаду портів Ірану, вимагаючи повністю розблокувати Ормузьку протоку для всіх суден.

17 квітня припинити вогонь домовились Ліван та Ізраїль, після цього Іран розблокував Ормузьку протоку. Однак уже 18 квітня Іран заявив, що знову блокує Ормузьку протоку через морську блокаду США. Того ж дня Іран обстріляв кілька суден, які намагались пройти протокою.

21 квітня Трамп написав, що продовжив перемирʼя з Іраном — до моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції та закінчать дискусії. Попри це 8 травня Іран звинуватив США в порушенні режиму припинення вогню через атаку на два судна в Ормузькій протоці та удари по цивільних районах.

Пізніше Тегеран передав Вашингтону нові пропозиції стосовно завершення війни, проте вони містили пункти, які раніше відхиляв Трамп. Після цього зʼявилась інформація, що США та Ізраїль готуються відновити удари по Ірану, проте Трамп сказав, що відкладає цю ідею. Іран зреагував і пригрозив розширити війну за межі Близького Сходу, якщо США відновлять атаки.