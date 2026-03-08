Запит на військову допомогу від США, обмін полоненими і затримання українських інкасаторів в Угорщині. Головне за тиждень

Новини

Цього тижня до України з російського полону повернулись 500 військових і двоє цивільних, США запросили в України допомогу для боротьби з іранськими дронами Shahed на Близькому Сході, а в Угорщині затримали і відпустили сімох інкасаторів Ощадбанку (гроші при цьому не повернули).

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Удар по російських кораблях

У ніч проти понеділка, 2 березня, СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони атакували порт Новоросійськ. Пошкоджень зазнали фрегати «Адмірал Ессен» і «Адмірал Макаров», морський тральщик «Валентин Пікуль». Серйозних пошкоджень зазнали також російські протичовнові кораблі «Єйськ» і «Касімов».

Пошкоджені фрегати несуть по вісім крилатих ракет «Калібр» кожен. Джерела «Бабеля» в СБУ повідомили, що пожежа на палубі «Адмірала Ессена» тривала близько 18 годин, корабель отримав критичні пошкодження, через це він більше не зможе бити «Калібрами» по Україні.

США запросили українську військову допомогу

У четвер, 5 березня, президент Володимир Зеленський повідомив, що США надіслали Україні запит про допомогу в боротьбі з іранськими дронами Shahed на Близькому Сході. 8 березня він заявив, що перша група українських військових експертів прибуде на Близький Схід наступного тижня.

Експерти їдуть одразу із засобами для допомоги. В обмін на це Україна хоче отримати ті ресурси, яких їй бракує. Зеленський сказав, що Україна хоче «тихенько» помінятися з країнами Близького Сходу: отримати ракети для Patriot в обмін на дрони-перехоплювачі.

У суботу Reuters із посиланням на джерела писав, що США і Катар ведуть переговори про закупівлю українських безпілотників-перехоплювачів. Може йтися про дрони P1-SUN компанії SkyFall. Українські виробники перехоплювачів заявляють, що мають можливості для великих поставок за кордон.

Обміни полоненими

5 і 6 березня Україна і Росія провели обмін полоненими.

У четвер повернулися 200 українських військових. Серед них — захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці. Найстаршому звільненому — 59 років, наймолодшому — 27 років. Серед них ті, хто був у полоні з 2022 року.

Наступного дня в Україну повернулись 300 військових і двоє цивільних українців. Серед них військові Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі — з 2022 року. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому — 60.

Затримання українських інкасаторів в Угорщині

У ніч проти 6 березня Ощадбанк повідомив, що сімох його інкасаторів затримали в Угорщині. У двох інкасаторських машинах було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Вони прямували регулярним маршрутом між Україною та Австрією.

«Європейська правда» з посиланням на джерело стверджувала, що Угорщина сховала викрадені авто Ощадбанку на території Антитерористичного центру. Це силова структура, яка підпорядковується МВС Угорщини. У 2025 році цей же центр депортував українського дипломата, якого запідозрили у шпигунстві.

Угорщина заявила, що затримала українських інкасаторів за підозрою у відмиванні грошей. Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, коментуючи ситуацію, заявив, що «постає питання, чи не йдеться про гроші української військової мафії».

В Ощадбанку у відповідь пояснили, що з початку повномасштабного вторгнення всі перевезення валюти та банківських металів відбуваються тільки наземним шляхом. Такі рейси інкасаторські машини Ощадбанку виконують щотижня і мають ліцензію на міжнародні перевезення від Держслужби з безпеки на транспорті.

Усі затримані в Угорщині інкасатори мають великий досвід роботи — від 3 до 21 року. Цінності в автівках ($40 млн, €35 млн і 9 кг золота) належать державному банку і перевозилися з Австрії, щоб поповнити готівковий ринок України. Згодом Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

Ввечері 6 березня Угорщина повернула всіх інкасаторів в Україну. Ощадбанк писав, що чоловіки перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання. Йому надали необхідну медичну допомогу на українському кордоні. Гроші і золото так і залишаються в Угорщині.

Паралімпійські ігри в Мілані

6 березня в Мілані пройшла церемонія відкриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року. Україна, ще 15 країн і посадовці Європейського Союзу бойкотували церемонію — бо Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським і білоруським атлетам виступати під своїми прапорами і гімнами.

Після двох днів змагань Україна посідає друге місце в турнірній таблиці: три золоті медалі, дві срібні та пʼять бронзових. На першому місці Китай: вісім золотих медалей, пʼять срібних і три бронзові.