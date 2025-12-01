Тимура Міндіча заочно відправили під варту

Новини

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу, який фігурує у справі НАБУ про корупцію в «Енергоатомі».

Про це повідомляє «Суспільне».

Заочний арешт необхідний, щоб оголосити Міндіча в міжнародний розшук.

Міндіча в суді захищав державний адвокат, зв’язатися з підозрюваним не вдалося. Через заочний процес суду йому не призначили заставу.

Суд постановив перейти в закритий режим, пояснивши, що певна інформація може зашкодити таємниці досудового розслідування та безпеці держави.

Прокурори пояснили, що після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для затримання Міндіча, зокрема при перетині кордону. Учасники процесу заявили, що його місце перебування невідоме.

Раніше журналісти зʼясували, що Міндіч скористався послугами львівського «віп-таксі» і виїхав з України за кілька годин до обшуків детективів НАБУ в його квартирі.

Політична криза та розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави, а за Фурсенка — 95 мільйонів гривень.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Гринчука та Галущенка звільнили з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту. Крім того, Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на 2 місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили про те, що за нього внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

11 листопада прокурор САП заявив, що Тимур Міндіч, якого вважають організатором схеми, намагався тиснути на Рустема Умєрова, коли той був міністром оборони.

Сам Умєров цю заяву називав «безпідставною» і стверджував, що на посаді міністра оборони він регулярно зустрічався з виробниками та постачальниками техніки й озброєння, зокрема й з Міндічем. На зустрічах вони обговорювали питання бронежилетів за контрактом, який згодом розірвали «через невідповідність продукції вимогам».