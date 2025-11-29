Екскерівник Офісу президента Єрмак заявив, що йде на фронт

Новини

Андрій Єрмак / Telegram

За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт.

Про це він сказав у коментарі The New York Post.

Єрмак вважає, що його гідність не захистили, попри те що він з лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на передову.

Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

«Я відчуваю огиду від бруду, вилитого на мене, і ще більшу огиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду», — поскаржився екскерівник ОП.

Після емоційного повідомлення він перестав відповідати на дзвінки, тільки сказав: «Можливо, ще побачимося».

Перед відставкою Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента у нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційну причину не називали, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджував, що Єрмак фігурує на «плівках Міндіча» під кодовим іменем «Алі Баба».

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила The New York Post, що після обшуків у будинку Єрмака не було «жодних процесуальних дій». За її словами, Єрмак пішов у відставку, «бо хотів припинити спекуляції».

Політична криза та розслідування корупції в енергетиці

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну й Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави. Пізніше 95 мільйонів гривень внесли за Фурсенка.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики. Обох звільнили з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту. Крім того, Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на 2 місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили про те, що за Чернишова внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

Після цих подій президент Зеленський і премʼєрка Юлія Свириденко оголосили про аудит найбільших державних компаній та масштабне «перезавантаження» в управлінні енергетикою.