Криза з НАБУ і САП, смерть Оззі Осборна та конфлікт Таїланду і Камбоджі. Головне за тиждень

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Головною новиною цього тижня в Україні став законопроєкт, який суттєво обмежував діяльність НАБУ і САП, а також протести, які за ним послідували. Також Сили оборони звільнили ще одне село на Сумщині. У світі ж почався новий конфлікт між Камбоджею і Таїландом, померли зірка хеві-металу Оззі Осборн і рестлер Галк Гоган.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Уряд обʼєднав кілька міністерств

Міністерство соціальної політики обʼєднали з Міністерством національної єдності. Новостворене відомство носитиме назву Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України. Поки триватиме обʼєднання, Міністерство національної єдності працюватиме у звичному режимі.

Міністерство економіки змінює назву на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. До нього приєднують два інші відомства — Міністерство аграрної політики та продовольства і Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Уряд також ліквідує Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Усі його функції переходять до Міністерства оборони, яке тепер відповідає не лише за оборону, але й за військово-промислову політику, авіацію і космос.

Обшуки й обмеження діяльності НАБУ і САП

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ і САП. Зокрема, затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслана Магамедрасулова. СБУ також заявила, що викрила крота в НАБУ, який шпигував для ФСБ.

У НАБУ розповіли про майже 70 обшуків, які стосувались 15 їхніх співробітників. Там заявили, що більшість з них — через причетність працівників до ДТП (трьом працівникам згодом повідомили за це підозру).

Верховна Рада 22 липня ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав закон № 12414, який суттєво обмежив повноваження НАБУ і САП. Зокрема, їх підпорядкували генеральному прокурору. Того ж дня люди вийшли на протести проти законопроєкту. Протести продовжилися і в наступні дні.

Уже 24 липня за ініціативою Володимира Зеленського у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13533 про «посилення повноважень» НАБУ і САП. Антикорупційні органи підтримали цю ініціативу. Ймовірно, цей законопроєкт розглянуть 31 липня.

Мораторій на перевірки бізнесу

Рада національної безпеки та оборони 21 липня запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами.

За словами Зеленського, мораторій стосується будь-якого втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

Аварія винищувача Mirage на Волині

Аварія літака Mirage-2000 сталася ввечері 22 липня на одному з аеродромів Волинської області під час виконання бойового польотного завдання.

Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдній території та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Жертв і руйнувань на землі вдалось уникнути, пілот вчасно катапультувався.

Померли Оззі Осборн і Галк Гоган

22 липня стало відомо про смерть Оззі Осборна — зірки хеві-метал гурту Black Sabbath. Йому було 76 років. Він помер лише за кілька тижнів після воззʼєднання зі своїми колегами по гурту Black Sabbath та грандіозного прощального концерту в Бірмінгемі (Англія).

За кілька днів, 24 липня, помер американський рестлер та актор Галк Гоган, йому був 71 рік. Причиною стала зупинка серця.

Загострення між Таїландом і Камбоджею

Таїланд і Камбоджа рано-вранці 24 липня обмінялися обстрілами. Перші сутички стались біля стародавнього храму Та Муен Тхом на кордоні між провінцією Сурін у Таїланді та провінцією Оддар Меанчей у Камбоджі.

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У восьми районах Таїланду оголосили воєнний стан. Через загострення ситуації між країнами біженцями стали понад 150 тисяч людей.

27 липня Трамп оголосив, що Таїланд і Камбоджа домовилися провести переговори про припинення вогню.

Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

«Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ «Курськ», а також силами та засобами старшого начальника — було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області», — повідомили в Страткомі ЗСУ.

Наразі в населеному пункті тривають стабілізаційні дії.