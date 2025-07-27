Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

Українські військові звільнили село Кіндратівка на Сумщині.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

«Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ «Курськ», а також силами та засобами старшого начальника — було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області», — йдеться в повідомленні.

Наразі в населеному пункті тривають стабілізаційні дії.

Кількома днями раніше, 25 липня, про звільнення Кіндратівки повідомляли в аналітичному проєкті DeepState.

DeepState / Telegram

Проєкт з посиланням на джерела повідомляв, що 225 окремий штурмовий полк закінчив зачистку та закріпився в Кіндратівці.

«Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом звільнення обох сіл у противника великі втрати», — написали в DeepState.