Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

Українські військові звільнили село Кіндратівка на Сумщині.
Про це повідомляє Стратком ЗСУ.
«Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ «Курськ», а також силами та засобами старшого начальника — було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області», — йдеться в повідомленні.
Наразі в населеному пункті тривають стабілізаційні дії.
Кількома днями раніше, 25 липня, про звільнення Кіндратівки повідомляли в аналітичному проєкті DeepState.
Проєкт з посиланням на джерела повідомляв, що 225 окремий штурмовий полк закінчив зачистку та закріпився в Кіндратівці.
«Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом звільнення обох сіл у противника великі втрати», — написали в DeepState.
- У середині червня на Сумщині відбили Андріївку — сусіднє з Кіндратівкою село.